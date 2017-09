Potrebe prebivalcev po patronažnem varstvu vse večje

Ljubljana/Kamnik/Dol pri Ljubljani, 3. septembra - Patronažna nega je integralni del primarne zdravstvene nege in s tem primarnega zdravstvenega varstva. Izvaja se na bolnikovem domu, v zdravstvenem domu, v lokalni skupnosti in na terenu. Glede na to, da se življenjska doba podaljšuje in da vse več starostnikov ostaja v domačem okolju, je potreba po teh storitvah po navedbah občin vse večja.