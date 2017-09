V nadzoru cestnega prometa na območju PU Celje zaznali 178 kršitev

Celje, 21. septembra - Zaradi slabega stanja varnosti cestnega prometa je danes na območju vseh policijskih postaj Policijske uprave (PU) Celje, potekal namenski nadzor cestnega prometa. Med nadzorom so zaznali 178 kršitev cestnoprometnih predpisov in izsledili štiri državljane Turčije, ki so ilegalno vstopili v Slovenijo, so sporočili s PU Celje.