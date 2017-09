Poziv za večjo varnost v prometu ob evropskem dnevu brez smrtnih žrtev na cestah

Ljubljana, 21. septembra - Ob današnjem evropskem dnevu brez smrtnih žrtev na cestah poteka projekt EDWARD, s katerim policija, agencija za varnost prometa, ministrstvo za infrastrukturo in Dars pozivajo k znatnemu in trajnostnemu znižanju števila smrtnih žrtev in hujših poškodb na cestah. Projekt je del evropskega tedna mobilnosti med 16. in 22. septembrom.