Poslanci sprejeli novelo zakona o urejanju trga dela

Ljubljana, 26. septembra - Poslanci so z 54 glasovi za in 15 proti potrdili novelo zakona o urejanju trga dela, ki je del mini reforme trga dela. Strinjali so se, da je čim hitrejša vključitev brezposelnih med iskalce zaposlitve nujna, iz opozicijskih vrst pa je bilo v razpravi med drugim slišati očitke o nesorazmernosti sankcij.