S previdno in odgovorno vožnjo do varnejših evropskih cest

Kozina, 21. septembra - Ob današnjem evropskem dnevu brez smrtnih žrtev na cestah so slovenska policija, Javna agencija RS za varnost prometa in ministrstvo za infrastrukturo pozvali voznike, naj se s previdno in odgovorno vožnjo tudi sami pridružijo prizadevanjem za varnejše evropske ceste. Brez žrtev naj bi bil ne samo današnji, pač pa tudi vsi naslednji dnevi.