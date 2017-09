Ljubljanica in Krka se bosta predvidoma do sobote vrnili v strugi

Ljubljana, 21. septembra - Po večdnevnem deževju je po državi posijalo sonce, reke pa so se večinoma umirile. Po podatkih oddelka za hidrološko prognozo Agencije RS za okolje (Arso) reka Krka v spodnjem toku in Ljubljanica na Ljubljanskem barju sicer še poplavljata, vendar upadata, zmanjšujejo se tudi poplavne površine. Reki se bosta predvidoma do sobote vrnili v strugi.