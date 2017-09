V Pomurju voda ne povzroča več težav

Murska Sobota/Celje, 20. septembra - V Pomurju so se razmere po obilnem deževju, ki je povzročilo nekaj težav, normalizirale. Intervencij civilne zaščite ponoči ni bilo, ceste so prevozne, Mura upada. Tudi učenci v Kuzmi in pri Gradu, ki so jih v torek predčasno odpeljali iz šol, so pri pouku. Razmere si bo sicer danes ogledala ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.