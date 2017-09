Porošenko v ZN Rusijo označil kot grožnjo mednarodnemu miru in varnosti

New York, 21. septembra - Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je v sredo na splošni razpravi 72. Generalne skupščine ZN stalno članico Varnostnega sveta Rusijo označil za grožnjo mednarodnemu miru in varnosti, ker je v konfliktu s skoraj vsemi sosedami. V sredo sta med drugimi govorila tudi palestinski predsednik Mahmud Abas in Evropskega sveta Donald Tusk.