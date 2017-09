Pod pogodbo o prepovedi jedrskega orožja prvi podpisi

New York, 20. septembra - Ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku so države danes začele podpisovati novo mednarodno pogodbo o prepovedi jedrskega orožja. Pogodbo je julija letos v GS ZN podprlo 122 držav, med katerimi pa ni bilo nobene od devetih jedrskih sil. Te pogodbe ne nameravajo podpisati, tako kot tudi ne članice Nata vključno s Slovenijo.