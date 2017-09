Levica poziva vlado k podpisu sporazuma o prepovedi jedrskega orožja

Ljubljana, 19. septembra - V stranki Levica so danes pozvali vlado, naj Slovenija pristopi k sporazumu o prepovedi jedrskega orožja, ki ga lahko države članice ZN podpišejo po 20. septembru. Vlado ob tem sprašujejo, ali ima Slovenija še samostojno stališče do jedrskega orožja in ali je pripravljena gostiti jedrsko orožje članice zveze Nato na svojem ozemlju.