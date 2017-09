Maria dosegla Portoriko

San Juan, 20. septembra - Potem ko je opustošil že več karibskih otokov in terjal najmanj dve življenji, je orkan Maria danes dosegel ameriško čezmorsko ozemlje Portoriko. Otok s tremi milijoni in pol prebivalcev je Maria, zdaj orkan četrte kategorije z vetrovi do 240 kilometrov na uro, dosegla okoli 12.15 po srednjeevropskem času na jugovzhodu pri mestu Yabucoa.