Število žrtev orkana Irma še naprej narašča

Miami, 14. septembra - Orkan Irma je doslej zahteval skupaj 61 življenj, od tega 23 v ZDA in 38 v Karibih, kjer je pustošil, preden je zajel celotno ameriško zvezno državo Florido in nato oslabel nad Georgijo in Južno Karolino. Med smrtnimi žrtvami je osem mrtvih prebivalcev doma za ostarele v Hollywoodu in še pet ljudi, ki so se zadušili z generatorji.