Obtoženi poudarili resnost projekta medicinskega centra v Cerkljah

Kranj, 20. septembra - Na kranjskem okrožnem sodišču se je danes začelo sojenje za domnevne nepravilnosti pri načrtovanem medicinskem centru v Šmartnem pri Cerkljah. Obtoženi, med katerimi je tudi cerkljanski župan Franc Čebulj, so ponovno poudarili, da so projektno dokumentacijo pripravili vrhunski strokovnjaki, da je bil projekt resen in da občina ni bila oškodovana.