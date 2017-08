Na kranjskem sodišču sojenje zaradi medicinskega centra v Šmartnem

Kranj, 23. avgusta - Na kranjskem okrožnem sodišču je danes potekal predobravnavni narok glede domnevnih nepravilnosti pri načrtovanem medicinskem centru v Šmartnem. Obtoženi, med katerimi je tudi cerkljanski župan Franc Čebulj, so krivdo zanikali in izpostavili, da je bil projekt resen in da oškodovanja občine ni bilo.