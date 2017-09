Naraščanje rek po dežju se počasi umirja

Ljubljana, 20. septembra - Poplavne površine ob rekah v vzhodni Sloveniji se zmanjšujejo. Zvečer se bodo počasi začele zmanjševati tudi poplavne površine reke Krke. Zvišuje pa se gladina Cerkniškega jezera in gladina vode na Planinskem polju. Ojezerjena so tudi druga kraška polja, kažejo podatki urada za meteorologijo in hidrologijo pri Agenciji RS za okolje.