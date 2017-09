Dežman: Namesto žolčnega napadanja bi si želeli alternativni predlog

Ljubljana, 19. septembra - Vladna komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč bo pismi Franceta D. Korošca in društva Združeni ob Lipi sprave glede ureditve nagrobnikov in spomenikov za žrtve v Krimski jami in na Mačkovcu po navedbah predsednika Jožeta Dežmana obravnavala 27. septembra. Namesto žolčnega napadanja na komisijo, bi si Dežman želel alternativni predlog.