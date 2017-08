Komisija za reševanje prikritih grobišč želi dostojen pokop vseh mrtvih

Ljubljana, 27. avgusta - Vladna komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč je najvišjim predstavnikom oblasti in pristojnim ministrstvom poslala pobudo za analizo stanja in nadaljevanje dela na urejanju grobov žrtev vojne in revolucionarnega nasilja. "Zavzemamo se za dostojen pokop vseh mrtvih, za mesto mrtvih," je za STA dejal predsednik komisije Jože Dežman.