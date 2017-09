Koalicija po današnjem usklajevanju napoveduje podporo trojčku zdravstvenih zakonov

Ljubljana, 18. septembra - Koalicijske stranke so danes, dan pred odločanjem DZ o novelah zakona o zdravstveni dejavnosti in o pacientovih pravicah ter interventnem zakonu z ukrepi za sanacijo bolnišnic, še razčiščevale dileme in se dogovorile za nekaj popravkov. Čeprav z oceno zlasti manjših partneric, da predlogi ne odpravljajo bistvenih težav, se zakonom obeta podpora.