Pred poslanci sveženj zdravstvene zakonodaje

pripravila Anja Gorenc

Ljubljana, 17. septembra - Poslanci bodo na tokratni seji imeli pred sabo interventni zakon za sanacijo bolnišnic in predloga novel zakonov o zdravstveni dejavnosti in o pacientovih pravicah. Koalicija je noveli dolgo usklajevala, v ponedeljek dopoldne pa naj bi reševala še nekaj odprtih vprašanj glede vseh treh predlogov zakonov.