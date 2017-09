Smučarka Ilka Štuhec ena od nagrajencev Univerze v Mariboru

Maribor, 18. septembra - Na današnjem Dnevu Univerze v Mariboru so obeležili 42 let, odkar se je šest visokošolskih zavodov v Mariboru leta 1975 povezalo v univerzo. Na slovesnosti so podelili nagrade in priznanja univerze, med drugim naziva zaslužni profesor Leopoldu Škergetu in Josu Vukmanu. Znak Leona Štuklja pa je prejela smučarka Ilka Štuhec.