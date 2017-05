Na mariborski univerzi nadaljujejo postopke sprememb statuta

Maribor, 12. maja - Mariborska univerza z današnjo sejo statutarne komisije nadaljuje postopke sprememb in dopolnitev statuta in ostalih aktov univerze, s katerimi bodo te prilagodili sprejetim zakonskim spremembam ter sodbam v upravnih sporih, ki jih je zoper pravilnik o napredovanju sprožil in tudi dobil visokošolski sindikat.