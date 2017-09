Primorske novice: Čas je za košarko (18. 9.)

Koper, 17. septembra - Za slovenskimi športniki je eden najbolj plodnih tekmovalnih vikendov v novejšem obdobju. Zlata medalja košarkarjev na evropskem prvenstvu, evforija in romanje navijačev in državnega vrha v Turčijo so zasenčili aktualna družbena politična dogajanja pri nas in po svetu ter dosežke ostalih slovenskih športnikov, v Primorskih novicah piše Aleš Sorta.