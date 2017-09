Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. in 17. 9.)

Ljubljana, 17. septembra - Tuje tiskovne agencije so poročale predvsem o tem, da je Slovenija na evropskem prvenstvu v košarki ostala nepremagljiva. V finalnem obračunu v Istanbulu je namreč z 93:85 premagala srbsko košarkarsko reprezentanco in si s tem priborila zlato medaljo. Agencije so poročale tudi o izjavah in napovedih pred finalno tekmo.