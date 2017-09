Reke po vsej državi bodo naraščale, nekatere tudi poplavile

Ljubljana, 15. septembra - Po napovedih meteorologov se bo deževno obdobje nadaljevalo do torka. Reke po vsej državi bodo v soboto in nedeljo močneje naraščale, po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) pa bodo nekatere tudi poplavile. Kraška polja na Notranjskem in Dolenjskem se bodo predvidoma ojezerila.