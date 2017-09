Obilno deževje poplavljalo kleti

Ljubljana, 16. septembra - Gasilci imajo kar nekaj dela zaradi zamašenih meteornih jaškov in poplavljenih kleti po nalivih, ki so zajeli nekatere dele države. Pri Gradu Otočec so naplavine ogrožale lesena mostova. Tako so novomeški gasilci odstranili štiri debla in vejevje, ki so se ob visokem vodostaju reke Krke zagozdili ob stebrih.