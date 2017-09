Maribor, 15. septembra - Cukali so me tuji novinarji za rokav in mi čestitali. Da je moja edina povezava z res izjemno ekipo le skupno geografsko območje, jim je vseeno. Vem, zakaj. Samoumevno je že, da so tudi novinarji postali navijači. Sam tega nikdar ne bom sprejel, v Večeru piše Zoran Mijatović.