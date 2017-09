Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 9.)

Ljubljana, 15. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o zaostrovanju odnosov med Slovenijo in Hrvaško ter ob tem poudarile slovensko blokiranje vstopa hrvaške v OECD in vztrajanje obeh strani pri svojih stališčih. Pisale so tudi o vloženi tožbi Slovenije proti Evropski komisiji glede zaščite zaradi dodelitve izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran.