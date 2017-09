V požaru poškodovano Isteničevo gospodarsko-turistično poslopje na Bizeljskem prenovljeno

Bizeljsko, 16. septembra - Med januarskim požarom močno poškodovano gospodarsko-turistično poslopje posestva Istenič v Stari vasi na Bizeljskem, znano po peninah, so prenovili in tam pred nekaj dnevi pripravili zahvalni sprejem za vse, ki so kakorkoli pomagali pri prenovi. Približno 300.000 evrov vredno prenovo so pokrili z zavarovalnino.