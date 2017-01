Ponedeljkov požar proizvodnje Isteničevih penin in zalog ni poškodoval

Bizeljsko, 24. januarja - Policisti so po požaru na posestvu Istenič v Stari vasi na Bizeljskem, kjer je v ponedeljek zagorelo gospodarsko-turistično poslopje, danes opravili ogled. Zavarovali so sledi, po končani preiskavi pa bodo obvestili pristojno tožilstvo, so na Policijski upravi (PU) Novo mesto povedali za STA. Požar ni poškodoval proizvodnje in zalog podjetja.