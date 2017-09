Vladna delovna skupina v Beli krajini pri prebivalcih ob meji s Hrvaško

Metlika, 13. septembra - Vladna delovna skupina za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča je v Metliki danes nadaljevala obisk prebivalcev ob meji s Hrvaško, s katerimi se pogovarja o konkretnih rešitvah za težave, ki so nastale po razsodbi arbitražnega sodišča o meji. Gre predvsem za težave, povezane z dostopom do hiš, z njihovim položajem in s katastrom.