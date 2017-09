Vladna skupina na sestanku ob meji še brez končnih rešitev

Razkrižje/Lendava, 12. septembra - Vladna delovna skupina za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča je prebivalcem Rakrižja in Lendave danes predstavila izhodišča za interventni zakon in hkrati prisluhnila njihovim željam. Kot je povedala generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič, so želje različne, vse pa bodo preučili in nato v kratkem prišli s končnimi rešitvami.