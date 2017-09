Celje, 17. septembra - V teh dneh je bil objavljen razpis regijske štipendijske sheme za savinjsko regijo. Kot je povedala direktorica Razvojne agencije savinjske regije Iva Zorenč, gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente za poklice, po katerih so izkazali potrebo. Razpis je odprt do konca meseca.