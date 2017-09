Dijaki se še danes lahko prijavijo za Zoisove štipendije

Ljubljana, 6. septembra - Danes se izteče rok za prijavo dijakov na javni razpis in javni poziv za Zoisove štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2017/2018, ki ga je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS na svoji spletni strani in na portalu e-Uprava objavil konec junija. Za študente se rok za prijavo izteče 6. oktobra.