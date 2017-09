Občine Spodnjega Podravja bodo finančno podprle projekt ptujske urgence

Ptuj, 11. septembra - Župani Spodnjega Podravja so danes na kolegiju največ časa namenili nezadovoljstvu nad državo, ki naj bi kazala mačehovski odnos do regije. Tako so, čeprav s cmokom v grlu, potrdili podpis pisma o nameri za sofinanciranje gradnje ptujskega urgentnega centra, pravosodnemu ministru pa bodo poslali protest zaradi načrtov o ukinitvi okrožnega sodišča.