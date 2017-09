Počivalšek in Dalićeva na poslovnem forumu o sodelovanju med državama

Celje, 12. septembra - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek in njegova hrvaška kolegica Martina Dalić sta danes na slovensko-hrvaškem poslovnem forumu, ki je potekal v okviru 50. mednarodnega sejma obrti in podjetnosti, spregovorila o gospodarskem sodelovanju med državama. Ocenila sta, da se gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško iz leta v leto krepi.