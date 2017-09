Premier Cerar v Celju odprl jubilejni 50. Mos

Celje, 12. septembra - Predsednik vlade Miro Cerar je danes v Celju odprl jubilejni 50. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (Mos). Označil ga je za uspešno slovensko zgodbo, za kar gre zahvala predvsem organizatorjem in razstavljavcem, ki s svojim delom dokazujejo, da Slovenci zmoremo in znamo. Izpostavil je trenutne gospodarske razmere, ki so spodbudne.