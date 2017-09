Na predlog novele zakona o izvrševanju kazenskih sankcij prispelo 10 pripomb

Ljubljana, 12. septembra - Na ministrstvu za pravosodje so do ponedeljka, ko je bilo še mogoče podati pripombe na predlog novele zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, prejeli 10 pripomb. Te nameravajo zdaj preučiti in v nadaljnjem postopku priprave in sprejemanja novele upoštevati vse konstruktivne pripombe, so na ministrstvu povedali za STA.