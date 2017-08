V javni razpravi predlog novele zakona o kazenskih sankcijah

Ljubljana, 23. avgusta - Ministrstvo za pravosodje je pripravilo osnutek novele zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Po navedbah predlagatelja se s spremembami izboljšuje pravni okvir za izvrševanje kazenskih sankcij. Pripombe in predloge na zakonski predlog, ki so ga objavili danes, pričakujejo najpozneje do 11. septembra.