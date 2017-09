V Zadru sanirajo škodo po neurju

Zagreb, 12. septembra - Hrvaški gasilci in vojaki so v Zadru izčrpali vodo iz več kot 150 javnih in zasebnih objektov, ki so bili poplavljeni po ponedeljkovem neurju, so povedali po današnji seji zadrskega kriznega štaba. Občanom so sporočili, da lahko znova pijejo vodo iz mestnega vodovoda. Danes pričakujejo nove padavine, ki grozijo z novimi poplavami.