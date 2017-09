Neurje v Istri in Dalmaciji poplavilo hiše in ceste

Zagreb, 11. septembra - Močan dež, ki na Hrvaškem pada od nedelje, je povzročil veliko težav prebivalcem Istre in severne Dalmacije. Kot poročajo hrvaški mediji, je bilo poplavljenih več deset stanovanjskih objektov in nekaj lokalnih cest. Podrta so številna drevesa, odneslo je tudi začasni most na reki Raši pri Podpićnu v Istri.