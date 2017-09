Delo: Skupinska kazen (12. 9.)

Ljubljana, 12. septembra - Podatki so pomembni. Na ministrstvu za finance so dobili najnovejšo dosegljivo statistiko o odmeri dohodnine, čeprav v tem času še ni dokončna, jo proučili, upoštevali pripombe iz javne razprave, se pogovorili z "deležniki" in zrahljali zanko, ki jo pripravljajo za zavezance s pavšalno obdavčitvijo, v Delu piše Katarina Fidermuc.