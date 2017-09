Dnevnik: Vzpon ali padec nevladnih organizacij (12. 9.)

Ljubljana, 12. septembra - Nekaj ur in Magna bo dobila okoljevarstveno soglasje za svojo lakirnico v občini Hoče - Slivnica. Po napetem mesecu medijskih bitk in preigravanj sta se še zadnji nevladni organizaciji - Slovenski E-forum in Alpe Adria Green (AAG) - odpovedali pritožbi, v Dnevniku piše Marjeta Kralj.