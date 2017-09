Neurje v Sarajevu podiralo drevesa in odkrivalo strehe

Sarajevo, 11. septembra - Hudo neurje je danes popoldne zajelo tudi glavno mesto Bosne in Hercegovine, Sarajevo. Neurje, ki ga je spremljalo obilno deževje in silovit veter, je v nekaterih predelih Sarajeva podiralo drevesa in odkrivalo strehe, zaradi česar so bili poškodovani številni osebni avtomobili, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.