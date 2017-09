V Šentjurju 88-letni moški sosedom grozil s streljanjem

Šentjur, 11. septembra - V Šentjurju je v petek 88-letni moški prišel do stanovanjske hiše, kjer so na terasi sedeli štirje sosedje in jim zagrozil, da jih bo ustrelil. Sosedje so zbežali v hišo, osumljenec pa je ustrelil v okno in vrata hiše, nato pa še v osebno vozilo, parkirano ob hiši. Po dejanju je osumljeni odšel domov, kjer so mu policisti odvzeli prostost.