Primorske novice: Na domu morilca iz izolske bolnišnice našli večjo količino nabojev

Ljubljana/Izola, 23. avgusta - Eno leto od streljanja v Splošni bolnišnici Izola, v katerem sta umrla zdravnik in policist, so na domu strelca odkrili še dobrih 500 nabojev za pištolo in puško. To potrjuje takratne sume policije, da je strelec doma hranil še več orožja. Preiskovalni sodnik je lani zavrnil prošnjo policije za dovoljenje za preiskavo stanovanja pokojnega strelca.