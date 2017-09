V središču posveta društva Asociacija prednosti in slabosti načrtovane agencije za umetnost

Ljubljana, 7. septembra - Ob nameri ministrstva za kulturo, da bi z novim nacionalnim programom za to področje Slovenija dobila agencijo za umetnost, ki bi neodvisno in strokovno presojala o umetniških programih, je društvo Asociacija izvedlo posvet o prednostih in slabostih tovrstnega organiziranja. Stališča do vprašanja, agencija da ali ne, so se izkazala za različna.