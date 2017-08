V javno obravnavo osnutek novega, izrazito strateškega NPK

Ljubljana, 23. avgusta - Na ministrstvu za kulturo so danes predstavili osnutek novega Nacionalnega programa za kulturo (NPK) 2018-2025 in ga s tem dali v javno obravnavo do 30. septembra. Minister Tone Peršak je povedal, da je naravnan tako, da postane izrazito strateški akt, ne pa zgolj program dela, kakršni so bili predhodni NPK.