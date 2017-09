Viri: Slovenija opozorila, da ne more podpreti članstva Hrvaške v OECD

Bruselj, 6. septembra - Slovenija je danes na sestanku članic EU opozorila, da zaradi nespoštovanja vladavine prava ne more podpreti članstva Hrvaške v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), so povedali diplomatski viri v Bruslju. To je prvo uradno opozorilo Slovenije v povezavi s širitvijo, o kateri naj bi v OECD odločali konec meseca.