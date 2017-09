Gurria s poslanci tudi o reformah in prihodnosti

Ljubljana, 5. septembra - Generalni sekretar Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) Angel Gurria je v okviru obiska Slovenije danes nagovoril tudi poslance v DZ. Poslanci so se osredotočili na različna vprašanja, tudi o reformah in prihodnosti, Gurria pa jih je spomnil, da svojega dela ne opravljajo le za svojo, temveč tudi prihodnje generacije.