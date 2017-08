Občine z vrsto pripomb k predlaganim spremembam zakona o njihovem financiranju

piše Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 10. avgusta - Predlog sprememb zakona o financiranju občin, ki čaka na parlamentarno obravnavo, je pri občinah naletel na precej negativne odzive. V pripombah, ki so jih posredovale DZ, opozarjajo, da so rešitve parcialne, z njimi neusklajene, predvsem pa da manjkajo objektivne in natančne analize.